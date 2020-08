Ligue 1 : le MC Alger disputera la Ligue des champions

Le MC Alger jouera bel et bien la prochaine édition de la Ligue des champions d'Afrique. La Ligue de football professionnel (LFP) a validé, ce dimanche, le classement final de la saison 2019-2020, en prenant en compte le verdict du Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne (Suisse), dans le dossier du derby USMA-MCA.

Vendredi dernier, le TAS a statué dans l’affaire USMA-MCA donnant ainsi gain de cause aux Rouge et Noir. Par conséquent, les gars de Soustara se voient rétablis dans leur bon droit avec l’annulation des décisions prises par la commission de discipline de la LFP. Cette dernière avait décidé de donner match perdu pour l'USMA (3-0) ainsi que la défalcation de trois points. De son côté, le MCA s’est vu retirer les 3 points de la victoire.

« En application de cette décision, la LFP procédera aux modifications du classement de la saison 2019/2020 qui entraîne le retrait des trois points attribués au MCA et l’annulation de la défalcation des trois points à l’USMA », a indiqué la LFP dans un communiqué publié sur son site.

Toutefois, et en dépit de la perte des 3 points, le Doyen conserve la seconde place, car la LFP a établi le classement final du championnat « sur la base de la règle de l’indice de performance des points récoltés et des matchs disputés, décidé par la Fédération algérienne de football (FAF). La décision a été notifiée par courrier en date du 30 juillet 2020 (Réf/488/SG/FAF/2020) suite à l’arrêt de la compétition », explique la LFP.

Pour rappel, le Conseil d'administration de l'ES Sétif est revenu à la charge pour réclamer la seconde place du classement dès l’apparition du verdict du TAS. Dans un communiqué publié vendredi soir par la SSPA/Black Eagles, les Sétifiens ont demandé l’application dudit verdict et sommé la FAF et la LFP de ne pas établir le nouveau classement sur la base de la règle de l’indice des matchs disputés et des points récoltés (nombre de points récoltés divisé par le nombre de matchs joués).

Classement final du championnat de la ligue 1 :