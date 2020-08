Covid -19 et marchés publics: mettre en place un cadre organisationnel spécifique

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé dimanche que la conjoncture exceptionnelle que traverse le pays, depuis le mois de mars, du fait de la propagation de la pandémie de Covid-19 nous a amené à mettre en place un cadre organisationnel spécifique permettant d'adapter les règles d'attribution des marchés publics relatifs aux opérations programmées, à cette situation inédite.

Lors de cette réunion périodique du Conseil des ministres, le Président de la République a indiqué que ce cadre organisationnel spécifique "permettra d'adapter les règles d'attribution des marchés publics relatifs aux opérations programmées, à cette situation inédite et de la gérer de manière flexible, rapide et transparente en vue de faciliter l'accomplissement des missions des administrations et établissements publics", a précisé un communiqué de la Présidence de la République.