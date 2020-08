APN : ouverture mercredi de la session parlementaire ordinaire 2020-2021

L’Assemblée populaire nationale (APN) ouvre mercredi à 9 h 30 la session parlementaire ordinaire de l’exercice 2020-2021, a indiqué lundi un communiqué de la chambre basse du Parlement.

L’ouverture de cette session intervient conformément aux dispositions de l’article 135 de la Constitution et l’article 5 de la loi organique N 12-16 du 25 aout 2016 définissant l’organisation et le fonctionnement de l’APN et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le Gouvernement.