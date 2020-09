Boukadoum reçu par le Président turc

Dans le cadre de sa visite à Ankara, le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a été reçu en audience, ce jour, par le Président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, au cours de laquelle il lui a transmis un message oral de Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, aujourd’hui, un communique du ministère des Affaires étrangères.

À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum a exposé au Président Erdogan les résultats de ses discussions avec son homologue, Mevlut Cavusoglu, ainsi que les actions de coopération inscrites à l’agenda bilatéral, notamment au sujet du volet de l’investissement et des échanges commerciaux.

Le Président Erdogan a marqué sa satisfaction quant à l’évolution positive que connaissent les relations algéro-turques en réitérant son engament personnel à les raffermir davantage, y compris dans le domaine de l’investissement, et ce dans l’intérêt mutuel des deux pays.

Les questions régionales et internationales d’intérêt commun ont également été à l’ordre du jour de cette audience, en particulier la situation au Mali et en Libye, où la position algérienne quant à la nécessité de privilégier la voie du dialogue et des solutions politiques aux crises que connaît la région a été réitérée.

Le Président Erdogan a chargé M. le Ministre des Affaires étrangères de transmettre à M. le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ses salutations fraternelles ainsi que son souhait de le recevoir en visite en Turquie.

Boukadoum s'entretient avec son homologue turc

Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, s’est entretenu ce jour à Ankara avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu.

Ces entretiens ont permis aux des ministres de procéder à un échange approfondi sur l’état et les perspectives des relations bilatérales.

« À ce titre, ils se sont félicités de la dynamique qui caractérise les relations algéro-turques et ont souligné l’engagement des deux pays de les diversifier davantage en exploitant l’ensemble des potentialités et des opportunités offertes de part et d’autre au service de la promotion d’un vaste partenariat entre les deux pays », note le communiqué.

Les échanges entre les deux Chefs de diplomatie des deux pays ont également constitué une opportunité pour poursuivre la concertation politique sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Dans ce cadre, « la situation en Libye a été évoquée pour souligner la nécessité d’une solution politique basée sur le dialogue et la réconciliation entre tous les Libyens, et à l’abri de toute ingérence étrangère, en tant que seule issue à même de préserver l’unité et l’intégrité de la Libye ».

Les deux parties ont également évoqué la situation au Mali en soulignant la nécessité d’accompagner ce pays frère et voisin en cette période difficile qu’il traverse.

« Au terme des discussions, les deux ministres sont convenus de poursuivre leurs efforts communs au service du développement des relations bilatérales et de la concertation politique entre l’Algérie et la Turquie », conclut le communiqué.