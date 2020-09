Droits de l’Homme : Le bureau du contentieux à Genève rejette la plainte déposée contre l’Algérie

Le secrétaire chargé du contentieux à l’ONU siégeant à Genève, Issam El Mohamadi, a indiqué que "les délégués chargés des Droits de l'Homme ont rejeté la plainte émise par un groupe d’activistes politiques algériens, 24 heures suite au dépôt de ladite plainte".

Intervenant dimanche sur les ondes de RMC internationale, Issam El Mohammadi a indiqué que « le contenu de la plainte n’est pas conforme avec les textes de l’Organisation des droits de l’homme car les signataires de la requête ont des antécédents avec la justice, et qu’en outre de leur double nationalité ils n’habitaient pas l’Algérie pendant 10 ans », ajoutant qu’ y a même des étrangers parmi les binationaux.

L’ONU et les organisations des Droits de l’homme, explique M. El Mohammadi, étudient les dossiers déposés après évaluation profonde par des juristes représentant plusieurs pays tout comme l’organisation prend en considération les rapports de ses représentants dans les pays et non ceux des opposants ou des partis politiques car dans ce cas le différend reste une affaire interne.

« Ce rejet reflète que l’Algérie est classée parmi les pays arabes qui consacrent une grande place aux droits de l’homme et à la liberté d’expression. », a-t-il conclu.