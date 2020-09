Confinement à Alger : reconduction des autorisations exceptionnelles de circulation

Les autorisations exceptionnelles de circulation délivrées par les services et circonscriptions administratives de la wilaya d'Alger "sont valides et en vigueur", et ce suite à la reconduction du confinement pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du premier septembre, a annoncé, mardi, la wilaya d'Alger.

"Suite à la décision du Premier ministre dans le cadre de la démarche progressive et souple adoptée par les autorités publiques pour la gestion de la crise sanitaire, le wali d'Alger porte à la connaissance de l'ensemble des citoyens de la capitale qu'il a été décidé de reconduire le confinement partiel à domicile appliqué et prévu par le décret exécutif 20-159 du 13 juin 2020, et ce pour une durée de 30 jours, à compter du 1er septembre 2020, de 23h00 jusqu'à 06h00", a précisé un communiqué de la wilaya.

"Toutes les personnes, l’ensemble des autorités et organismes publics et privés ayant obtenu des autorisations exceptionnelles délivrées par les services de la wilaya d'Alger et des circonscriptions administratives après le 15 mai 2020, que ces autorisations demeurent en vigueur et nul besoin d’en délivrer de nouvelles", lit-on dans le communiqué.

En outre, il a été décidé, ajoute la même source, de "maintenir la mesure relative à l'interdiction de la circulation du transport urbain collectif public et privé durant les week-ends, à l'exception des taxis".

La même source a fait état de l'ouverture des crèches et garderies d’enfants avec la mise en œuvre stricte d’un protocole sanitaire adapté qui doit comporter notamment l’utilisation, dans un premier temps, de 50% des capacités d’accueil de ces établissements, le respect de la distanciation physique, soumettre l’ensemble du personnel au test de dépistage de la Covid-19, préalablement à l’ouverture de l’établissement et le port obligatoire du masque de protection pour l’ensemble du personnel.

Le protocole sanitaire comporte également l’affichage des mesures barrières et de prévention aux différents points d’accès, l’interdiction aux parents d’accéder aux locaux, la désinfection quotidienne des lieux, cuisines, sanitaires, tables, chaises et autres équipements, l’installation de paillasses de désinfection aux entrées, la mise à disposition de solution hydro-alcoolique, l’aération naturelle des lieux, et l’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et des ventilateurs.

Selon le communiqué les gérants de ces établissements sont tenus responsables en cas de non respect des mesures barrières et d’hygiène édictées. Des inspections inopinées seront effectuées et en cas de non respect du protocole sanitaire, l’établissement sera immédiatement fermé.

Les bibliothèques, les salles de lecture et les musées seront ouvertes avec la mise en £uvre de protocoles sanitaires qui comportent, selon le cas, les mesures suivantes : l’utilisation de 50% des capacités d’accueil de ces établissements, le respect de la distanciation physique, le port obligatoire du masque de protection pour l’ensemble du personnel et la désinfection quotidienne des lieux.

Il a été décidé, ajoute la même source, la levée de la mesure du congé exceptionnel rémunéré accordé aux femmes enceintes et celles élevant des enfants âgés de moins de quatorze (14) ans et du maintien de la mesure d’interdiction de tout type de rassemblement et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision, tout en autorisant l’établissement des actes de mariage par les autorités compétentes. APS