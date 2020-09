BMS : pluies orageuses sur plusieurs wilayas de l'intérieur du pays à partir de cet après-midi

Des averses de pluies orageuses, accompagnées parfois de chutes de grêle, affecteront plusieurs wilayas de l'intérieur du pays à partir de ce mercredi après-midi, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par les services de l'Office national de météorologie.

Placées au niveau de vigilance orange, les wilayas concernées sont : El Bayadh, Laghouat, Djelfa et Ghardaïa où les quantités de pluies prévues oscilleront entre 20 et 30 mm et ce, jusqu'à 23h00.

Les pluies affecteront également les wilayas de Ouargla, El Oued et Biskra à partir de 16h00 jusqu'à jeudi matin avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm.

Des rafales de vent sous orages sont également prévues durant la même période.