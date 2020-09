Lutte contre les bandes de quartiers : Une émission de la RAI sur ce que prévoit la nouvelle loi

La violence dans les quartiers a atteint un degré alarment ces deniers jours. Le texte de loi pour lutter contre les gangs des cités est officiellement entré en vigueur après sa publication dans le dernier numéro du Journal Officiel (N°51).

Les personnes impliquées encourent des peines allant de 2 ans de prison ferme à la réclusion criminelle et la perpétuité.

Pour donner plus de détails sur ce texte de loi, et ce nouveau phonème de violence qui prend de plus en plus de l’ampleur dans notre société, Radio Algérienne Internationale (RAI) a reçu, dans un numéro spécial de l’émission « Nikach », El Hadj Belghouti, président du groupe parlementaire du Front El-Moustakbal, Thuraya Tidjani, professeur en sociologie, Malek Zakour, professeur en droit et Abderrahman Arar président du réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant (NADA).