Présidence du COA : Abderrahmane Hammad officiellement candidat

Abderrahmane Hammad, médaillé de bronze aux JO 2000 de Sydney, a annoncé officiellement sa candidature au poste de président du Comité olympique et sportif algérien (COA) dont l'assemblée générale élective (AGE) aura lieu le 12 septembre au siège de l'instance à Ben Aknoun (Alger).

"J'ai décidé de présenter ma candidature pour le poste de président du COA pour ramener la cohésion et la stabilité à notre instance olympique qui a traversé dernièrement des moments difficiles.", a déclaré à l'APS Hamad, 2e vice-président du COA.

Le champion algérien et africain a exprimé sa détermination à contribuer au "retour à la sérénité" au sein de l'instance olympique et à "conférer une harmonie" aux relations avec l'ensemble des partenaires du mouvement sportif national.

"Je m'engage devant la famille sportive algérienne à servir le mouvement olympique, le promouvoir, le respecter et à faire respecter toutes les dispositions de la Charte olympique.", a-t-il ajouté.

Il a également mis l'accent sur le travail qui sera entrepris à la tête de l'instance olympique en direction des athlètes, en vue des Jeux Olympiques 2021 de Tokyo ainsi que les Jeux Méditerranéens 2022 d'Oran.

Hammad préside également la Commission des athlètes du COA depuis 2013 avant d'être élu en 2018 membre de la commission technique du Conseil international des Jeux méditerranéens (CIJM).

Outre Hammad, deux autres candidats ont déposé leurs dossiers pour le poste de président du COA.

Il s'agit de Raouf Salim Bernaoui, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports et président de la Fédération algérienne d'escrime (FAE) et Soumia Fergani, ex-députée à l'Assemblée populaire nationale (APN) et première arbitre internationale de football.

La date limite de dépôt des candidatures pour l'élection du président du COA prendra fin ce jeudi à 18h00.

Le président élu à la tête du COA, le 12 septembre 2020, aura à gérer le reste du mandat olympique qui s'étalera jusqu'après les Jeux Olympiques 2021 de Tokyo.

Il est à rappeler qu’après la démission de Mustapha Berraf, entérinée le 12 mai dernier par le bureau exécutif, la présidence par intérim du COA avait été confiée, en application des statuts de l'instance, à Mohamed Meridja, chargé de la gestion des affaires courantes du COA et de préparer les prochaines Assemblées générales ordinaire et élective.

APS