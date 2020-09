"Tahya Cinéma", une plateforme pour faciliter la production

"Tahya Cinéma" est une plateforme digitale nouvellement créée, destinée aux professionnels du 7e art et de l'audiovisuel qui auront désormais la possibilité de trouver des sources de financement en Algérie et à l'étranger pour réaliser leurs projets.

La plateforme se propose de mettre en relation les "talents et les professionnels du secteur de l'audiovisuel et du cinéma en Algérie en leur offrant des opportunités de production et de financement à leurs projets de films", expliquent ses initiateurs.

Elle se présente comme un "trait d'union" entre les porteurs de projets cinématographiques et audiovisuels, et les bailleurs de fonds parmi les producteurs, les sponsors ou encore les mécènes.

Les utilisateurs de ce réseau pourront accéder à l'information et aux outils nécessaires à leur formation aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel en Algérie et à l'étranger.

La plateforme propose aussi une liste de salles de cinéma et de ciné-clubs opérants en service ainsi qu'un annuaire des festivals de cinéma à travers le monde.

Ses initiateurs comptent, en outre, contribuer à "l'émergence d'une dynamique" favorable à la communication entre les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel.

Outre la mise en relation des praticiens du 7e art et de l'audiovisuel avec le monde de l’entreprise, "Tahya Cinéma" œuvre à "promouvoir les opportunités" de formation dans l'écriture, la réalisation, la production et la distribution de films.