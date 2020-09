AG élective du COA : quatre candidats en lice, Bernaoui hors course

Le bureau exécutif du Comité olympique et sportif algérien (COA) a validé quatre dossiers de candidature pour le poste de président dont l’assemblée générale élective (AGE) aura lieu le 12 septembre, alors que la candidature de Raouf Salim Bernaoui a été rejetée, a appris l’APS jeudi de l’instance fédérale.

« La candidature de l’ex-ministre de la Jeunesse et des Sport et président de la Fédération algérienne d’escrime (FAE) a été rejetée par les membres du bureau exécutif du COA, conformément à l’ordonnance n 07-01 du 1er mars 2007, relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions pourrait constituer un obstacle à sa candidature.», a précisé la même source.

Cette ordonnance stipule dans son article 3 qu’il est interdit aux agents publics occupant des fonctions supérieures de l’Etat « d’exercer, pendant une période de deux années, une activité professionnelle ou de consultation ou détenir des intérêts directs ou indirects auprès d’entreprises ou d’organismes dont ils ont eu à assurer un contrôle ou une surveillance, à conclure un marché ou à émettre un avis en vue de la passation d’un marché, ainsi qu’auprès de tout autre entreprise ou organisme opérant dans le même domaine d’activité".

Par ailleurs, les dossiers de candidature d’Abderrahmane Hammad, médaillé de bronze aux JO 2000 de Sydney (Australie), de Soumia Fergani, ex-députée à l'Assemblée populaire nationale (APN) et première arbitre internationale de football, de Sid-Ali Lebib, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports et celle de Mabrouk Kerboua, ex-président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), ont été validés par le bureau exécutif.

Il est à rappeler qu’après la démission de Mustapha Berraf, entérinée le 12 mai dernier par le bureau exécutif, la présidence par intérim du COA avait été confiée, en application des statuts de l'instance, à Mohamed Meridja, chargé de la gestion des affaires courantes du COA et de préparer les prochaines Assemblées générales ordinaire et élective.

APS