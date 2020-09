Fuite de l'oléoduc OK1 à El-Oued: l'opération de maintenance et de soudure en "nette progression"

L'opération de maintenance et de soudure de l'oléoduc OK1 dans la wilaya d'El Oued, suite à la fuite survenue jeudi dernier, en raison des intempéries, se poursuit sans interruption aucune et en "nette progression", indique dimanche le groupe Sonatrach dans un communiqué.

"L'opération d'aspiration des eaux polluées se poursuit notamment avec le renforcement en moyens techniques supplémentaires", ajoute la même source.

En application des instructions du P-dg du groupe, Toufik Hakkar, qui a constaté vendredi l'incident, des équipes techniques de l'Entreprise nationale des services aux puits (ENSP) spécialisées dans l'aspiration des eaux polluées se sont déplacées samedi sur les lieux.

Plusieurs mesures et décisions ont été prises pour remédier aux dégâts dus à la fuite de pétrole.

Des mesures qui consistent à diligenter une enquête complémentaire pour déterminer d'autres raisons derrière cet incident et dépêcher une équipe multidisciplinaire pour établir un diagnostic global tout le long de l'oued, afin d'évaluer l'ampleur des dégâts potentiels sur l'environnement, est-il relevé.

Il a été décidé ainsi de mobiliser, sans délai, l'ensemble des moyens et filiales du Groupe pour l'absorption et l'aspiration des eaux polluées le long de l'oued, le traitement de toutes les flaques d'eau contaminées et le terrassement de certains tronçons qui feront l'objet de traitement par des unités spécialisées de l'entreprise, ajoute-t-on dans le communiqué.

Il a été également décidé du contrôle régulier des eaux sous-terraines pendant une année, avec les moyens de la société, tout en confiant cette mission au département des laboratoires relevant de la Sonatrach.

Pour rappel, deux fuites sont survenues jeudi dernier au niveau du pipeline OK1 dans la région d'El Baaj (El Oued), reliant le bassin rouge (Hassi Messaoud) et Skikda.

La première fuite a été enregistrée à la sortie de la station de pompage SP2 à Djaamaa, dans la commune d'El Oued, point 190 + 200 (PK), tandis que la deuxième fuite a été, quant à elle, enregistrée au point PK 263 dans la région d'Al-Baaj, dans la wilaya déléguée d'El M'gheir.

Une délégation ministérielle composée des ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales,de l'Energie, de l'Agriculture, des Ressources en eaux et de l'Environnement, s'était rendue samedi dans la wilaya d’El-Oued, où il a été annoncé que des commissions ministérielles spécialisées allaient être dépêchées pour déterminer l'ampleur des dégâts et l'indemnisation des personnes affectées.

Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar avait déclaré que "les équipes techniques de la Sonatrach sont à pied d'œuvre pour réparer la panne dans les 48 heures". APS