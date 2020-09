BEM : plus de 669.000 candidats attendus lundi à travers le pays

Plus de 669.000 candidats passeront, lundi, les épreuves du Brevet d'enseignement moyen (BEM) à travers 2.556 centres d'examen sur tout le territoire national dans des conditions sanitaires "exceptionnelles" du fait de la propagation de la Covid-19.

Le nombre de candidats à cette session "facultative" pour les scolarisés, s'est établi à 669.379 candidats répartis sur 2.556 centres d'examen supervisés par 163.900 encadreurs, selon une fiche du ministère de l'Education nationale.

Le nombre des candidats scolarisés s'élève à 645.798 candidats, dont 345.136 filles et 300.662 garçons, tandis que le nombre des candidats libres s'est établi à 23.581 candidats, a noté la même source.

3.861 détenus passeront cet examen à travers 44 établissements pénitentiaires agrées par le ministère de l'Education nationale conformément à la convention conclue entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Education nationale.

Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout avait indiqué, samedi, que la tutelle "a finalisé toutes les dispositions organisationnelles relatives à cet examen à partir de l'affectation des candidats jusqu'à la correction et l'annonce des résultats".

À cette occasion, il a rappelé les quatre protocoles sanitaires mis en place par son département et approuvés par le ministère de la Santé, en vue de protéger les candidats et les encadreurs mais également pour éviter la propagation de la pandémie.

De son côté, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mobilisé plus de 15.000 policiers, tous grades confondus, pour veiller à la sécurisation des épreuves du BEM et accompagner les mesures préventives prises par le ministère de l'Education pour assurer le bon déroulement des examens au vu de la pandémie de la Covid-19.

Les services techniques de prévention de la Protection civile ont effectué plusieurs visites de prévention et de sécurité au niveau des établissements scolaires et centres d’examen de fin d'année, en vue de veiller à leur conformité aux normes de sécurité ainsi que les mesures préventives liées à la pandémie de la Covid-19 et garantir, de la sorte, la protection aux élèves et au personnel enseignant.

L'examen du BEM se déroulera durant trois jours du 7 au 9 septembre, alors que les résultats seront annoncés fin septembre 2020.

APS