Ouverture du premier Salon digital international du Commerce et du Marketing à Alger

Le Salon international digital du Commerce et du Marketing a débuté dimanche avec la participation d'opérateurs algériens et une dizaine d'exposants de pays arabes et étrangers, a indiqué la Société Andalus Trade, Show, exhibits and Events (TSEE), organisatrice de l'événement, dans un communiqué.

S'étalant jusqu'au 27 septembre prochain, cette manifestation économique digitale a été rehaussée par la participation du Vietnam, invité d'honneur de cette édition, l'Indonésie, la Chine, la Jordanie, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l'Inde, les Emirats arabes unis (EAU), ainsi que des représentants de sociétés algériennes.

Ce salon international est, selon les organisateurs, "premier du genre en Algérie et en Afrique, et deuxième mondialement, après l'exposition de Hala China organisée conjointement avec l'Etat des EAU à Dubaï".

Selon le directeur de l'exposition, Abderraouf Mounir Doudi, "le salon international digital du Commerce et du Marketing a eu le mérite d'occuper une place idoine en tant que rencontre internationale durable pour les sociétés et hommes d'affaires dans le monde", annonçant l'organisation d'un autre salon numérique international de l'agroalimentaire, prévu du 1e au 16 novembre prochain.

Les organisateurs de cet évènement ont mis leur site électronique www.andalus-tsee.com, à la disposition des personnes désirant davantage d'informations sur ce salon.