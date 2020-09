Formule 1 : Hamilton s’offre le premier GP de Toscane de l’histoire

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) s’est adjugé le premier Grand Prix de Toscane (Italie) Belgique, neuvième manche du championnat du monde 2020, disputé ce dimanche sur le tracé du Mugello.

Ce premier grand prix de Toscane restera très certainement dans l’histoire de la F1. Outre la symbolique de cette première course, le spectacle sur la piste a été au rendez-vous.

Le premier acte a été le tête-à-queue de Carlos Sainz Jr, dans le premier tour de course, qui a provoqué l’abondant du Max Verstappen et Pierre Gasly, vainqueur la semaine à Monza (Italie).

Dès l’entame du 7e tour, la voiture de sécurité est intervenue une nouvelle fois à la suite de l’énorme l’accrochage au restart survenu entre Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi et Carlos Sainz Jr.

Au 45e tour, le drapeau rouge est brandi une nouvelle fois après la grosse sortie de Lance Stroll provoquée par une crevaison.

Alors qu’ils étaient 20 pilotes à prendre le départ de cette étape, il n’en restait plus que 12 à se bagarrer pour les trois premières places et plus exactement pour la troisième place du podium, car les Mercedes ont fait étale de leur suprématie avec une course dans la course entre Hamilton et son coéquipier Valtteri Bottas.

À l’issue du 59e tour, le Britannique a été le premier à apercevoir le drapeau à damier pour ainsi s’offrir sa 6e victoire de la saison, la 90e de sa carrière. « C'était un peu bizarre. C'était comme trois courses en une journée. C'est fou d'être ici et d'avoir 90 victoires en Grand Prix », a déclaré le sextuple champion du monde.

De son côté, Bottas termine pour la 3e fois cette saison à la seconde place alors que le Thaïlandais Alex Albon (Toro Rosso) signe son premier podium en F1.

À la faveur de ce nouveau succès, Hamiton conforte sa première place avec 190 points, soit 55 unités de plus que son camarade Bottas (135 pts), alors que la 3e place au classement général est occupée par Verstappen (110 pts).

À noter que première fois de la saison, quelque 2800 personnes ont pu suivre cette course sur les tribunes, contrairement aux huit autres étapes qui se sont déroulées à huis clos.

Le 10e Grand Prix de la saison aura lieu dans deux semaines, soit le dimanche 27 septembre prochain, sur le circuit de Sotchi, en Russie.