Le Président Tebboune préside dimanche la réunion périodique du Conseil des ministres

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune présidera, dimanche, la réunion périodique du Conseil des ministres, a indiqué samedi un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain dimanche 20 septembre 2020 la réunion périodique du Conseil des ministres", a-t-on précisé de même source.

Cette réunion, qui se tiendra au siège de la Présidence de la République, sera consacrée à "l'examen de nombre de dossiers relatifs aux secteurs des Mines, de la Santé, des Finances et de l’Agriculture", a conclu le communiqué.

Le président de la Républiquea instale la Commission nationale chargée du projet de révision du code électoral

Par ailleurs, le président de la République a installé ce samedi les membres de la Commission nationale chargée d'élaborer le projet de révision de la loi organique relative au régime électorale.

La Commission est composée d'un représentant du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement urbain, et de sept professeurs en droit issus des universités d'Alger, Tizi Ouzou, Sétif, Oran, Tlemcen, Sidi Belabbes et du Centre universitaire de Tipaza.

Cette instance est présidée par M. Ahmed Laraba, professeur universitaire et membre de la Commission du droit international à l'ONU, tandis que Walid Lagoune occupera le poste de rapporteur.

La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège de la présidence en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du Directeur de cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Baghdad Daidj, du ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, du ministre conseiller de la Communication, porte parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, du conseiller près le Président de la République, chargé des Affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie d'installation, le président de la Commission, Ahmed Laraba a réitéré, en son nom et au nom de la Commission, ses remerciements au Président Tebboune "pour la confiance placée en sa personne".