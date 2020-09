Baisse des cas de contamination au coronavirus: Benbouzid se félicite des résultats obtenus

Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Pr Abderrahmane Benbouzid s'est félicité, samedi à Alger, des résultats obtenus en matière de lutte contre le coronavirus et de la baisse des contaminations, ce qui "permettra au secteur de reprendre les activités médicales gelées".

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite d'inspection des deux nouveaux services des urgences aux CHU Mustapha Pacha et Nafissa Hamoud (ex Parnet), le ministre a précisé que la baisse des cas de contamination durant ces dernières semaines était due à "la participation efficace de tous les secteurs et de toutes les franges de la société, en dépit du fait que certains ne respectent toujours pas le port obligatoire du masque".

Il s'est félicité, à cet égard, des résultats accomplis, ce qui permettra au secteur, a-t-il dit, de reprendre les activités médicales gelées suite à la propagation du virus.

"Nous avons gagné la bataille contre le virus et devons maintenir la stabilité pour ce qui est du taux de contamination, à travers le respect des règles préventives stipulées", a ajouté le ministre.

Précisant que l'Algérie avait enregistré une stabilité en termes de nombre d'infection à la Covid-19 par rapport à certains pays en proie à une deuxième vague de contamination, M. Benbouzid a mis en garde contre une hausse des contaminations si "les règles de prévention obligatoires mises en place par les pouvoirs publics ne sont pas respectées".

Il rappelé, par ailleurs, que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait salué les résultats accomplis par l'Algérie en matière de lutte contre le virus par rapport à ceux enregistrés dans certains pays développés, appelant "ceux qui remettent en doute ces résultats" à se rapprocher des hôpitaux pour constater le taux d'occupation des lits.