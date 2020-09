Première foire nationale des produits agricoles du 23 au 27 septembre à Alger

La première édition de la foire nationale des produits de l’agriculture et de l’agroalimentaire, qui se déroulera du 23 au 27 septembre en cours à Alger, permettre de commercialiser les produits agricoles et agro-alimentaires ayant connu des méventes durant la crise sanitaire du Covid 19, a indiqué dimanche à Alger, le représentant de la Chambre Nationale d’Agriculture (CNA), M. Ouali Belkacem.

"Cet événement qui se déroulera au Palais des expositions des Pins Maritimes, s’inscrit dans le cadre de la relance économique et constitue une occasion pour exposer et écouler les différents produits agricoles ayant connu des méventes, particulièrement en cette période de crise sanitaire qui a duré plus de six mois", a expliqué M. Ouali, lors d’une conférence de presse tenue au siège de la société Algérienne des foires et exportations (Safex).

Il a souligné, à ce titre, que la fermeture des hôtels, des restaurants, des réfectoires et des cantines, imposée par le confinement sanitaire depuis mars, a "lourdement impacté l’activité commerciale des produits agricoles", citant notamment l’huile d’olives, le miel et certains légumes ainsi que les viandes et les poissons.

Le représentant de la CNA, qui est également président de la chambre d’agriculture d’Alger, a affirmé, par ailleurs, que les agriculteurs qui travaillent d’arrache pied, même en périodes de crise, s’attendent, en contre partie, à un programme sérieux pour le développement de l’industrie de transformation, à des infrastructures de stockage adéquates et un plan de travail clair pour la promotion des exportations, notamment avec la production abondante qui marque les saisons agricoles de ces dernières années.

Pour sa part, le secrétaire général de la CNA, M. Kouider Bounoua, a annoncé l’organisation, très prochainement ,des journées d’études entre les agriculteurs, les exportateurs et les opérateurs pour développer le système de "l’agriculture de convention".

Il a expliqué qu’au cours de ces journées, la CNA coordonnera entre les producteurs agricoles, les industriels et les exportateurs afin d’accélérer ce système qui consiste à définir au préalable les variétés des produits destinés à la consommation, ceux destinés à la transformation et les produits qui seront exportés.

"Cette feuille de route adoptée par le ministère de l’Agriculture et du développement rural, fera de l’agriculteur un acteur incontournable dans la diversification de l’économie nationale, tout en lui évitant de travailler à perte", a-t-il fait valoir.

Pas moins de 150 exposants représentant 24 wilayas sont attendus à cette foire, qui sera organisée sur une superficie de 4.000 mètres carrés, avec en prévision 5.000 visiteurs, a indiqué le représentant de la CNA.

L’espace exposition rassemblera les PME, les cultivateurs et les entreprises algériennes des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire qui proposeront aux visiteurs des produits bruts et autres transformés à des prix abordables, a-t-il indiqué.

Parmi ces produits, il a cité, entres autres, les fruits et légumes secs et frais, les boissons (jus et eaux minérales), les produits carnés (viandes rouges, volailles, lapins, préparations culinaires et conserves, laits et produits laitiers, produits de la mer (poissons, fruits de mer, surgelés ou en conserve) ainsi que les produits de terroir (huiles d’olives, céréales, caroube..) et les produits sucrés (miel, confiseries ...).

De son côté, le directeur des foires à l’étranger auprès de la Safex, Ali Ferah, s’est attardé sur le dispositif de prévention contre la Covid-19 qui sera mis en place par la SAFEX au cours de cet événement afin d’éviter tout risque de contamination.

"Nous nous sommes confirmés au protocole sanitaire de l’Union internationale des Expositions dont la Safex est membre", a-t-il affirmé.

Il a détaillé les mesures de prévention qui portent notamment sur l’affichage des gestes barrières à l'Intérieur du site de Ia SAFEX et l’élaboration d’un guide sanitaire qui sera mis à la disposition des exposants sur le respect des gestes barrières ainsi que la manipulation des produits qui devrait être conformes aux normes de la sécurité sanitaire.

Le dispositif sanitaire porte, en outre, sur le nettoyage et la désinfection des stands et pavillons, l’organisation des espaces d’exposition et la gestion des flux de circulation des visiteurs.

L'exposition sera ouverte au grand public, après la cérémonie d’ouvert officielle, durant les cinq jours, de 10h à 18h, indiquent les initiateurs de cet événement économique et commercial, en invitant les citoyens de "bien vouloir respecter les mesures préventives afin de préserver la santé publique et garantir la réussite de cet évènement phare". APS