Sabri Boukadoum entame une visite de travail au Niger

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, dépêché par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a entamé, lundi, une visite de travail en République du Niger, en provenance de la capitale malienne Bamako, indique un communiqué du ministère.

M. Boukadoum a été reçu par le président de la République du Niger, M. Mahamadou Issoufou à qui "il a transmis les salutations de son frère le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", tout en lui réitérant la détermination de l'Algérie à renforcer les relations de coopération bilatérale et la concertation politique entre les deux pays sur les questions d'intérêt commun notamment au Mali et en Libye, ainsi que les autres défis que connaît la région".

Lors de cette rencontre, le président nigérien a réaffirmé "l'attachement de son pays aux relations de coopération avec l'Algérie", saluant "la dynamique qui les caractérise en adéquation avec le caractère spécifique des relations liant les deux pays et peuples frères".

M. Issoufou s'est félicité de la coopération bilatérale fructueuse dans plusieurs domaines, exprimant sa volonté de poursuivre et de renforcer la coopération dans le domaine économique notamment, en mettant à profit les projets structurants dans la région, ainsi que dans le domaine sécuritaire", ajoute la même source.

A cette occasion, le président Issoufou a exprimé "sa profonde gratitude et ses vifs remerciements à l'Algérie et au Président de la République pour la solidarité constante de l'Algérie avec le Niger notamment dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus et les catastrophes naturelles".

Le chef de la diplomatie algérienne a rencontré également le Premier ministre nigérien, M. Briji Rafini et le président de l'Assemblée nationale nigérienne, M. Ousseini Tinni, avec lesquels il a évoqué "les voies et moyens de renforcer la coopération à l'occasion des prochaines échéances bilatérales". APS