Stream système : Cap sur l’exportation vers l’Europe

Stream Système, spécialiste dans la fabrication des électroménagers, ambitionne de se frayer une place sur le marché étranger avec l’objectif de commercialiser son produit. Selon son patron, Ali Boumediène, le label algérien (en association avec LG coréen) s’inscrit déjà à l’optique de l’exportation en Europe et en Afrique après avoir réussi ses preuves sur marché national.

Après sept ans de coopération avec le Coréen LG sous la griffe Stream Système et réalisant un taux d’intégration respectable, Stream système compte développer la sous-traitance pour promouvoir l'industrie électronique en Algérie via la fabrication de plusieurs composants des téléviseurs et autres électroménagers qui meublent en nombre les foyers algériens.

« 80% des trois millions d’unités de téléviseurs fabriqués jusqu’en 2025 sont destinées vers l’Europe et l’Afrique », assure son patron, indiquant que « pas moins de 1000 entreprises vont être créés pour la fabrication de la matière première importée en grande partie de l’étranger ».

Pour rappel, en trois ans, Stream System a commercialisé plus de 200 000 téléviseurs en Espagne.