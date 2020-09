Algérie-Italie: les énergies renouvelables au centre de la coopération énergétique

Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, a reçu mercredi à Alger, le Secrétaire d'Etat au ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Manlio Di Stefano, avec qui il s'est entretenu sur les moyens de densifier la coopération énergétique entre les deux pays notamment dans le domaine des énergies renouvelables.

"Nous souhaitons développer notre coopération avec l'Italie dans le secteur de l'Energie, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables qui ont occupé une part importante de nos discutions aujourd'hui", a déclaré M. Attar à la presse à l'issue de son audience avec M. Di Stefano.

Qualifiant les relations avec les entreprises énergétiques italiennes de "très bonnes", le ministre a souligné le rôle important que peuvent jouer ces entreprises dans la concrétisation des projets du secteur.

"Nous avons discuté essentiellement de l'avenir.

Nous aspirons à édifier une Algérie nouvelle et cela ne peut se concrétiser sans une vision différente du passé et des réalisations nouvelles dans ce secteur, car sans énergie il n y'aura pas de développement.

Les entreprises italiennes jouissent d'une grande expertise dans le secteur de l'Energie et peuvent avoir une contribution importante vu les opportunités de coopération offertes ", explique-t-il.

M. Attar a rappelé, dans ce sens, que les Italiens étaient les plus présents durant les dernières décennies parmi les opérateurs étrangers activant en Algérie dans le secteur de l'Energie, et ce, dans différents domaines (exploration et production des hydrocarbures, réalisation des centrales électriques, études, etc).

De son côté, M. Di Stefano a réitéré l'importance "stratégique" de l'Algérie pour l'Italie.

"Nous avons des rapports extraordinaires avec l'Algérie du point de vue économique, politique et sociale.

Cette rencontre vise justement à renforcer ce type de relation", a-t-il soutenu, assurant que de grandes possibilités de coopération sont offertes pour les deux pays dans l'avenir. APS