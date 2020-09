Alger : une explosion de gaz cause des blessures et brûlures à 8 personnes

Une fuite de gaz suivie d’une explosion à l’intérieur d’une habitation à El-Hamiz, a causé des blessures et des brûlures à 08 personnes, a indiqué jeudi la Protection civile dans un communiqué.

Les unités de la Protection civile de la wilaya d'Alger et les éléments de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention, sont intervenus "ce matin aux environs de 06h05 mn, suite à une fuite de gaz suivie d’une explosion à l’intérieur d’une habitation à El-Hamiz, commune de Dar El-Beida, causant des blessures et des brûlures à 08 personnes", précise la même source.

Les personnes blessées ont été traitées sur les lieux du sinistre puis évacuées vers les hôpitaux de Rouiba, Douera et Hassan Badi ", ajoute-t-on.

L'explosion a causé également, des dégâts matériels importants dont l'effondrement des murs des habitations du 2e et du 3e étage de la bâtisse ainsi que des dommages à deux (2) véhicules stationnés à proximité.