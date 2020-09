Le Président Tebboune préside une séance de travail sur la Grande mosquée d'Alger, le Port centre d'El-Hamdania et le secteur de la gestion financière

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, jeudi, une séance de travail en présence du Premier ministre et nombre de membres du Gouvernement, consacrée à l'examen de sujets liés à la Grande mosquée d'Alger, à la réalisation du Port Centre d'El-Hamdania à Tipaza ainsi qu'au secteur de la gestion financière, a indiqué la Présidence de la République dans un communiqué.

"Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, jeudi matin, une séance de travail en présence du Premier ministre, des ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Finances, de l'Energie, des Affaires religieuses et des Wakfs, de l'Habitat, l'Urbanisme et la Ville, du Commerce, des Travaux publics, des Transports ainsi que du conseiller économique et financier à la présidence de la République et du Gouverneur de la Banque d'Algérie", lit-on dans le communiqué.

La séance de travail a été consacrée à "l'examen de sujets en relation avec les dernières retouches de la Grande mosquée d'Alger avant son inauguration, le projet de réalisation du Port Centre d'El-Hamdania à Tipaza, ainsi que d'autres questions relevant du secteur de la gestion financière", a conclu le communiqué.