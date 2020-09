Émigration clandestine : sauvetage de 755 personnes durant la dernière semaine

Des unités des Garde-côtes ont procédé, lors de diverses opérations menées dans nos eaux territoriales durant la dernière semaine, à l’interception et au sauvetage de 755 personnes qui tentaient de prendre la mer de manière illicite et qui ont été prises en charge par les services compétents des Forces navales, alors que les corps de trois émigrants clandestins dont l’embarcation a chaviré, ont été repêchées.

Un communiqué du ministère de la Défense nationale a indiqué : "dans le cadre de la poursuite des efforts de nos Forces navales pour mettre un terme au phénomène de l’émigration clandestine, des unités des Garde-côtes ont procédé, lors de diverses opérations menées dans nos eaux territoriales entre le 20 et le 25 septembre 2020, à l’interception et au sauvetage de 755 personnes qui tentaient de prendre la mer de manière illicite, et qui ont été prises en charge par les services compétents des

Forces navales, alors que trois dépouilles d’émigrants clandestins dont l’embarcation a chaviré, ont été repêchées".

Il convient de signaler que ces opérations, menées par les unités flottantes de recherche et de sauvetage, ont été exécutées comme suit :

- Façade Maritime Centre: interception et sauvetage de 340 émigrants clandestins.

- Façade Maritime Ouest: interception et sauvetage de 343 émigrants clandestins.

- Façade Maritime Est: interception et sauvetage de 72 émigrants clandestins.

Ces interventions "reflètent les efforts fournis par nos Forces navales dans le cadre de leurs missions, notamment celles à caractère humanitaire, et la sauvegarde de la sécurité des citoyens", ajoute le communiqué.