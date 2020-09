La révision de la constitution: « une réelle volonté politique pour apporter un changement démocratique profond »

Dans la perspective des élections, du premier novembre prochain, lors desquelles les Algériens vont avoir à se prononcer sur le projet de nouvelle Constitution, la chaîne 3 recevait, ce samedi, dans une émission spéciale, Makhlouf Sahel et Brahim Zitouni, respectivement professeur et analyste politique.

Cette révision de la constitution est la plus importante qu’a connue l’Algérie, estime le Professeur Makhlouf Sahel, puisque, précise-t-il, elle a touché à 113 articles de la constitution précédente.

Elle a également permit d’introduire beaucoup de nouvelles dispositions, 38 nouveaux articles. « Ce qui démontre, à mon sens, toute l’importance de cette révision », ajoute –il.

Selon lui, cela traduit clairement la volonté politique assez claire du président de la République, Abedelmadjid Tebboune, de porter un changement dans le mode de gouvernance, que ce soit au niveau politique ou économique. « Il y a une volonté politique d’assainir le paysage politique dans le pays, et ce, par le renouvèlement de son paysage qui va se faire dans un avenir immédiat », ajoute-t-il dans le même contexte.

Plus précis, M. Makhlouf Sahel, affirme qu’on peut résumer et dire que « cette révision constitutionnelle consacre une réelle volonté politique pour apporter un changement démocratique profond dans le pays.

Pour l’analyste politique, Brahim Zitouni, les divers chapitres de la Constitution consacrés à la lutte contre la corruption et pour une gouvernance démocratique, en réponse aux revendications du Hirak, expriment un engagement formel du président de la République à assainir et à moraliser la sphère publique et d’ouvrir la voie à une gouvernance démocratique saine.