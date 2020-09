BMS : pluies orageuses sur certaines wilayas du Centre et de l'Est du pays

Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses affecteront certaines wilayas du Centre et de l'Est du pays durant la journée de ce dimanche, indique l'Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

Placées au niveau d'alerte Orange, il s'agit des wilayas de Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et le Nord de Sétif, où la quantité des pluies estimée oscillera entre 20 et 30mm, et ce, à partir de 10h00 jusqu'à 16h00, précise le bulletin.