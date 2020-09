Ethiopie : au moins 15 civils tués dans l'attaque d'une milice

Au moins 15 personnes ont été tuées, samedi, dans une attaque armée perpétrée dans la région éthiopienne de Benishangul-Gumuz, frontalière avec le Soudan, ont rapporté des médias citant un communiqué du Comité éthiopien des droits de l'homme.

"Une milice armée (dont le nom n'était pas mentionné) avait mené une attaque dans la région de Metakal, dans la région ouest du pays, tuant 15 civils, dont 4 femmes", selon un communiqué du Comité publié vendredi soir repris dimanche par des médias.

Dans sa déclaration, le Comité a appelé les autorités fédérales et locales à "prendre les mesures nécessaires pour imposer l'état de droit et tenir les auteurs pour responsables", notant que cette attaque est la troisième consécutive au cours du mois de septembre.

Des incidents similaires se sont produits dans la même région entre le 6 et le 13 septembre, et ont entraîné le meurtre de 30 civils, dont des femmes et des enfants.