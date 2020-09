Inondations au Niger: des aides humanitaires acheminées par le Haut Commandement de l'ANP

Deux avions cargo militaires ont été mobilisés par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) pour acheminer lundi des aides humanitaires au profit du peuple nigérien suite aux dernières inondations qui ont touché plusieurs régions de ce pays, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la consolidation des liens humanitaires et de solidarité entre l'Algérie et le Niger et suite aux dernières inondations qui ont touché plusieurs régions du Niger, causant des pertes humaines et matérielles, le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire a mobilisé, ce lundi 28 septembre 2020, deux avions cargo militaires pour acheminer des aides humanitaires au profit du peuple nigérien depuis la Base aérienne de Boufarik (1ère Région militaire)", annonce la même source, qui précise que "cette opération sera suivie d'un deuxième chargement mardi 29 septembre".

"Il convient de signaler que ces aides, composées de 500 tentes, s'inscrivent dans le cadre du renforcement des liens de fraternité et d'amitié avec les pays voisins et confirme encore une fois l'engagement de l'Armée nationale populaire à n'épargner aucun effort pour participer à ce genre d'actions humanitaires, et ce, en mobilisant tous les moyens humains et matériels adéquats", souligne le communiqué. APS