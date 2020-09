Belhimer appelle les médias à s'assurer de la fiabilité des sources de l’information économique

Les médias sont appelés à s'assurer de la fiabilité des sources dans le traitement de l''information économique et financière, notamment en période de crise sanitaire, a affirmé mardi dans un communiqué le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, le Pr. Ammar Belhimer.

L'information économique et financière, notamment en période de crise sanitaire, "revêt un caractère crucial et sensible", imposant un "traitement spécial", en viellant à s'assurer de "la fiabilité de la source", a souligné le ministre de la Communication.

"En tant que vecteur de l'information économique, financière et sociale,les médias ont une responsabilité particulière, en viellant à s'assurer de la fiabilité de la source de l'information et de sa véracité ainsi que de ses compétences et de son statut l'habilitant à s'exprimer", lit-on dans ce communiqué.

Ainsi, il a recommandé aux médias de "s'adresser particulièrement aux services compétents des ministères, des Finances, de l'Industrie, du Commerce et au CNES (Conseil économique et social), chacun dans son domaine de compétence", ajoutant qu"'en dehors de ces fournisseurs de statistiques, aucune autre source n'est autorisée ou habilitée à donner ce genre d'informations".