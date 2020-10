Gerrardo Torrado à la RAI : « Il est fort intéressant et important de jouer contre une équipe de style comme l’Algérie »

A l’occasion du match Algérie-Mexique, la RAI a saisi l’opportunité d’approcher le Directeur général sportif de la sélection mexicaine, Gerardo Torrado, pour un « tacle » d’avant match et savoir par la même les motivations des Mexicains à vouloir se jauger face à l’équipe triomphante de la Coupe d’Afrique que drive le coach Djamel Belmadi, et se préparer à l'optique des prochains rendez-vous officiels du calendrier FIFA.

Contacté par Ismail Berrahal de la Radio Algérie Internationale (RAI), M. Torrado s’est livré joyeusement aux questions du journaliste et a donné de brêves répliques.

En réponse à la question sur la raison pour laquelle le sélectionneur mexicain a choisi comme adversaire l’équipe algérienne comme adversaire, M. Gerardo Torrado a indiqué que « dans notre projet sportif, nous recherchons toujours à affronter des sélections de haut niveau et nous considérons que la sélection algérienne correspond a ce profil », ajoutant qu’«il est toujours important d’assurer une variété de styles chez les adversaires auquel nous nous affrontons et nous pensons que c’est formidable de pouvoir jouer contre une équipe avec de telles caractéristiques et pouvoir participer à une grande compétition à la date FIFA, en octobre (courant, ndlr)».

Pour argumenter ce choix et l’importance de vouloir varier les styles de jeu chez les adversaires pour forger sa sélection dont la manière de jeu fait école du jeu latino-américain qui diffère de celle de la sélection algérienne, le patron de l’équipe du Mexique abonde : « ce match que nous jouerons contre la sélection algérienne revêt une grande importance dans le cadre de notre préparation », ajoutant que « nous vivons des moments complexes et difficiles avec la pandémie, donc, pouvoir revenir à l’activité avec la sélection mexicaine et pouvoir avoir un synodale comme la sélection algérienne est très important pour notre préparation avant toute compétition officielle que nous aurons l’année prochaines ».

« Nous savons qu’on va nous exiger le maximum. Nous savons aussi qu’il s’agit d’un match qui va nous apprendre beaucoup et qui nous apportera des conclusions positives pour l’avenir », a-t-il expliqué.

Commentant le dernier match amical Algérie-Colombie, soldé par un score de 3 buts à 0 en faveur des Fennecs, M. Torrado explique que « ce match emporté par les poulains de Belmadi a démontré qu’il s’agit d’une équipe bien préparée avec de très bons joueurs, une sélection top». « Donc, pour nous, il est important de pouvoir jouer contre ce type de sélections, nous analyserons leur jeu et c’est ainsi qu’on a toujours procédé au niveau de notre staff technique, nous identifierons leurs forces et faiblesses, s’ils en ont. », a-t-il étalé

« On espère faire une idée de votre équipe, pouvoir faire un match compétitif tout en recherchant la victoire », augure l’invité de la RAI avec le sourire.

Source : Radio Algérie Internationale (RAI)