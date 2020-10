Trois scientifiques se partagent le prix Nobel de physique 2020

Le prix Nobel de physique 2020 a été attribué à trois scientifiques, a annoncé mardi l'Académie royale des sciences de Suède à Stockholm.

Il a été décerné pour moitié au chercheur britannique Roger Penrose "pour la découverte du fait que la formation des trous noirs est une prédiction solide de la théorie générale de la relativité".

L'autre moitié, revient conjointement à l'Allemand Reinhard Genzel et à l'Américaine Andrea Ghez "pour la découverte d'un objet compact supermassif au centre de notre galaxie".

La veille, le prix Nobel de médecine a été attribué conjointement au Britannique Michael Houghton et aux Américains Harvey Alter et Charles Rice pour leur rôle dans la découverte du virus de l'hépatite C depuis la fin des années 70.

Après la médecine et la physique, suivront la chimie mercredi et la littérature jeudi.

Le Nobel de la paix sera décerné vendredi à Oslo.

Le prix d'économie, créé en 1968, bouclera la saison lundi prochain, a-t-on fait savoir. APS