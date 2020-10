Kaouter Krikou : la société civile doit contribuer à la lutte contre le phénomène d'enlèvement d'enfants en Algérie

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a appelé mardi depuis El Tarf, la société civile à apporter sa contribution dans la lutte contre le phénomène d'enlèvement d'enfants en Algérie.

''La loi sanctionne toutes formes de violence faites aux enfants, leur exploitation ou abandon'' a précisé la ministre, accompagnée du ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, lors d’un point de presse tenu en marge d’une visite de travail consacrée à cette wilaya, rappelant que "le projet de révision de la Constitution, soumis au référendum le 1er novembre prochain garantit dans son article 71, l'engagement de l'Etat à protéger la famille et l'intérêt suprême de l'enfant".

Evoquant l'affaire de kidnapping, viol et assassinat de la jeune Chaïma, la ministre a réitéré ses condoléances à la famille de la victime, leur assurant que l'Etat prendra en charge son cas.

La ministre de la Solidarité nationale a également fait état des efforts déployés par son département ministériel pour "le renforcement de la place de l'enfant à l'échelle nationale et internationale", rappelant l'hommage rendu par le Président de la République aux enfants innovants, primés à la compétition internationale de robot tenue récemment.

Les ministres de la Solidarité, de la Famille et la Condition de la famille, Kaouter Krikou et des Ressources en eau, Arezki Berraki se sont rendus dans la wilaya d'El Tarf dans le cadre d'une visite de travail et d'inspection ciblant des projets de leurs départements respectifs.