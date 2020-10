ONU : le COVID-19 a rendu la couverture maladie universelle plus urgente que jamais

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres a déclaré jeudi que la pandémie de COVID-19 avait rendu plus urgente que jamais la mise en place d'une couverture maladie universelle à travers le monde.

"Il y a un an, j'ai averti que la moitié de la population mondiale n'avait pas accès à des soins à la fois abordables et de qualité.

Aujourd'hui, la pandémie de COVID-19 a plus que jamais montré que nos systèmes de santé étaient inadéquats", a-t-il affirmé au cours d'une réunion ministérielle organisée pour le premier anniversaire d'une réunion de haut niveau des Nations Unies sur la couverture santé universelle.

"La faiblesse des systèmes de santé et l'accès inégal aux soins sont les principales raisons pour lesquelles le COVID-19 a infecté plus de 30 millions de personnes et en a tué plus d'un million à travers le monde.

Le sous-investissement dans la santé a un impact dévastateur sur les sociétés et les économies, sapant les progrès réalisés en direction des Objectifs de développement durable (ODD)", a-t-il indiqué.

Le COVID-19 a rendu plus urgente que jamais la mise en place d'une couverture maladie universelle, une nécessité qui avait déjà été mise en lumière dans l'ambitieuse Déclaration politique adoptée à l'issue de la réunion de haut niveau de l'année dernière, a souligné le secrétaire général dans un message vidéo.

La couverture maladie universelle n'est pas seulement essentielle pour mettre fin à la pandémie.

Elle favorisera également les progrès en direction de tous les ODD liés à la santé, et permettra de renforcer les systèmes de santé élémentaires, qui sont fondamentaux pour lutter contre les maladies non transmissibles à travers le monde.

C'est en outre le seul moyen de se préparer aux crises sanitaires du futur, a-t-il ajouté.