Animateur émérite à la radio chaine 3 : Ahmed Chellawa tire sa révérence

La Radio Algérienne vient d’être attristée, encore une fois, par la perte de l’un des siens ce samedi matin en la personne de Ahmed Challawa, réalisateur-animateur à la radio chaine 3.

Connu par ses inconditionnels par ses émissions célèbres ''hier j'avais 20 ans'', ''kahwa w latay'' (Café ou thé) et tant d’autres vient de décéder ce 10 octobre 2020 à l’âge de 60 ans suite à une longue maladie.

Grand animateur radio, Ahmed la CAN (comme aiment à l’appeler ses collègues), a laissé le micro et ses auditeurs orphelins. Il a longtemps bercé ses fans dans des moments magnifiques passées en sa compagnie via l’antenne.

Adieu l’artiste et Paix à ton âme