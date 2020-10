Qualifications CAN U-20 : les Algériens en stage à partir de mercredi

La sélection algérienne des moins de 20 ans (U-20) effectuera à partir de mercredi un nouveau stage au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), dans le cadre de sa préparation aux qualifications de la CAN-2021, a rapporté la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site.

En prévision de ce second stage qui s'étalera jusqu'au 26 octobre, le staff technique, conduit par le sélectionneur Saber Bensmaïn, a convoqué 30 joueurs, dont huit du CR Belouizdad et six du Paradou AC, soit les deux clubs les plus représentés.

Un premier regroupement des U-20 s'était déroulé du 25 septembre au 10 octobre à Sidi-Moussa, après six mois d'inactivité causés par la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Ces stages entrent dans le cadre de la préparation du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) en Tunisie, qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations-2021 (CAN-2021) de la catégorie en Mauritanie, du 16 février au 4 mars prochains.

Liste des joueurs : Gardiens de but : Maâchou Redouane (CR Belouizdad), Boudiaf Idris (ES Sétif), Ramdane Abdelatif (JS Kabylie), Yacoubi Mohamed Elamine (MC Alger) Joueurs de champ : Bekkouche Chamseddine, Belkhir Mohamed Islam, Azzi Mohamed, Belhaidja Mounir, Benzid Necer Merouane, Kerrache Mohyiddine, Bouras Akram (CRB), Hamidi Mohamed Réda, Bara Khalil, Titraoui Yacine, Dadda Miloud Abdessalem, Mancer Abdeldjalil, Boukerma Mohamed (Paradou AC), Tamimi Abdelkader, Khaldi Zakaria, Belloumi Mohamed Bachir (MC Oran), Nechat Djabri Farès, Arfi Hodeifa (JSK), Berkat Oussama (CA Batna), Rahmani Aymene, Neche Houssem (MCA), Bouchanene Aimene (USM Alger), Bekrar Mounsef (ESS), Saber Abderraouf (HB Chelghoum Laïd), Djelloul Abbou M'hamed (RC Relizane), Bendouma Abdellah (USM Bel-Abbès).