Lutte antiterroriste et contre la criminalité : l'ANP exécute des opérations reflétant son "haut professionnalisme"

"Dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'Armée Nationale Populaire ont exécuté, durant la période du 07 au 13 octobre 2020, de multiples opérations aux résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces Armées à travers tout le territoire national", a précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale (GN), dix éléments de soutien aux groupes terroristes à Tlemcen, Oran et Bordj Bou Arreridj, tandis qu’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni de munitions ont été saisis à Bordj Badji Mokhtar et quatre bombes de confection artisanale détruites à Skikda, Jijel et Aïn Defla.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et en continuité des efforts "intenses" visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans le pays, des détachements de l'ANP ont appréhendé, en coordination avec les service de la GN, les garde-frontières et les garde-côtes, 18 narcotrafiquants et saisi 943,5 kilogrammes de kif traité et 28.465 comprimés psychotropes lors d'opérations distinctes menées à Aïn Defla, Oran, Tlemcen, Mostaganem, Nâama, Béchar, Batna, Tébessa, Oum El Bouaghi et El Oued.

Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In-Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tindouf et Djanet, 137 individus et saisi 3 camions, 7 véhicules tout-terrain, 132 groupes électrogènes, 118 marteaux piqueurs, 66 sacs de mélange de pierres et d'or brut, 17,062 kilogrammes de mercure, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 6,1 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, Les services de la GN ont arrêté, en outre, 20 individus et saisi 3 fusils de chasse, 10.986 cartouches, 415.160 unités d'articles pyrotechniques, 49.806 unités de différentes boissons et 300 caméras de surveillance, et ce, lors d’opérations distinctes menées à Sétif, Tébessa, Annaba, In Amenas, Ouargla, Biskra, El Oued et Relizane.

De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à 12.875 litres ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk-Ahras, Bordj Badji Mokhtar et Tindouf.

Dans un autre contexte, les garde-côtes et les services de la GN ont réussi à mettre en échec des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 536 personnes à bord d'embarcations pneumatiques et artisanales à Oran, Tlemcen, Aïn Témouchent Mostaganem, Boumerdès, Chlef et El Tarf, alors que 54 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Relizane, Béchar, Illizi et Tébessa.