Abdelaziz Khelaf à El-Oued : favoriser l’épargne bancaire pour l'investissement économique

Le conseiller du président de la République chargé de l’économie et des finances, Abdelaziz Khelaf, a appelé, mercredi depuis El-Oued, les opérateurs économiques à favoriser l’épargne bancaire pour assurer un investissement économique efficient.

Intervenant lors d’une rencontre à la maison de la culture "Mohamed Lamine Lamoudi" d’El-Oued avec les opérateurs économiques et les professionnels, M. Khelaf a présenté l’épargne bancaire comme "un des mécanismes efficients susceptibles d’assurer une véritable relance, en tant que maillon de la chaine des affaires à même de juguler le marasme économique".

Le conseiller a mis en exergue aussi l’importance de l’adoption par les opérateurs de ce mécanisme, eu égard à son impact sur la baisse de l’inflation, notamment en ce qui concerne la flambée des prix et des couts et l’ouverture excessive des comptes, en plus d’éviter le déficit budgétaire.

Cette approche économique, permettant le financement des projets de développement, un modèle exemplaire de financement de l’économie, est en vigueur dans tous les pays du monde affichant une volonté de protection de leur économie de la chute, a-t-il ajouté.

S’agissant des préoccupations des opérateurs économiques liées à l’exportation, M. Abdelaziz Khelaf a indiqué que les pouvoirs publics se penchent sur l’élaboration d’une politique à même d’ouvrir la voie aux opérateurs en vue d’exporter leurs produits agricoles et industriels, avant d’ajouter que "l’exercice 2021 sera prometteur pour les opérateurs agricoles et industriels".

Il a souligné, à ce titre, que "le projet d’amendement de la constitution, soumis à référendum le 1er Novembre prochain, prévoit de nombreux articles en faveur de la libération des ressources de l’économie nationale et l’accélération de la dynamique de développement national".

Le conseiller à l’économie et aux finances a visité, lors de son passage à El-Oued, des entreprises industrielles, dont un abattoir industriel privé, une unité de fabrication de produits cosmétiques, une unité de conditionnement de dattes et l’entreprise Frigomédit.

M. Abdelaziz Khelaf a aussi inauguré une foire des produits industriels et agricoles, où exposent plus d’une trentaine d’opérateurs économiques de la wilaya d’El-Oued. APS