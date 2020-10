L’ANIE veillera à l’application du protocole sanitaire lors du scrutin

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) organisera des formations, sur la gestion administrative et l’application du protocole sanitaire lors du scrutin relatif au référendum sur l’amendement constitutionnel, prévu le 1er novembre prochain, au profit des encadreurs des centres et bureaux de vote.

Au cours de ces stages, les encadreurs du processus électoral seront formés aux différentes étapes pour l'accueil et l’accompagnement des électeurs du début à la fin de l’opération du vote.

Les encadreurs seront initiés aux conduites à suivre lors des différentes éventualités qui peuvent se présenter le jour du vote pendant lesquelles ils devront veiller à l’application des mesures de prévention sanitaire, notamment l’aération des salles, la disponibilité des moyens de protection, la distanciation physique et la désinfection des lieux et l’organisation des issues.

Le but de cette session de formation est d’assurer le bon déroulement de ce rendez-vous référendaire à travers la formation des encadreurs aux démarches administratives relatives au processus du vote ainsi que de préserver la santé des électeurs et des encadreurs des centres et bureaux de vote.