Championnat du Qatar : Hanni encore buteur

L'international algérien Sofiane Hanni a été encore une fois buteur lors de la victoire de son équipe Al-Gharafa face à Al Kharitiyath (3-1), mercredi pour le compte de la Coupe de football du Qatar.

Hanni a été l'auteur du second but à la 45' pour Al-Gharafa qui était mené au score à la 31' après la but de Hassan Waleed, avant qu'Ahmed Alganehi n'égalise à la 34'.

Al-Gharafa, en l'absence de l'autre Algérien du club, Adlene Guedioura, retenu avec la sélection nationale pour les matchs de préparation contre le Nigeria et le Mexique, a ajouté un troisième but à la 90' par l'intermédiaire d'Ali Almahdi.

Al-Gharafa et Al Kharitiyath se rencontreront dimanche prochain pour le compte de la 4e journée du championnat.

Après trois journées jouées, Al-Gharafa (6 points) partage la 2e place avec Al-Wakrah et Al-Sadd, mais ce dernier compte un match en moins.

En championnat, les choses marchent bien pour Sofiane Hanni, auteur de deux buts et d'une passe décisive.