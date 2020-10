Accidents de la circulation : 9 morts et 355 blessés en une semaine

Neuf (09) personnes ont trouvé la mort et 355 autres ont été blessées dans 280 accidents corporels survenus, du 06 au 12 octobre courant, en zones urbaines, selon un bilan rendu public jeudi par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Comparativement aux chiffres de la semaine écoulée, le bilan de la DGSN fait état d'une baisse dans le nombre d'accidents (-01), et de décès (-03), et d'une hausse, de 24 cas, dans le nombre des blessés.

Le facteur humain demeure, selon la même source, la principale cause de ces accidents à plus de 94%, en raison notamment du non-respect du code de la route.

Tout en appelant les usagers de la voie publique, à "faire preuve de vigilance et de prudence" la DGSN a rappelé le numéro vert 1548 et celui de secours 17, mis à la disposition des citoyens 24h/24h pour recevoir tout signalement.

2 décès et 183 blessés en 24 heures

Deux personnes sont décédées et 183 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant les dernières 24 heures.

Un bilan de la Direction générale de la Protection civile (DGPC), indique que les éléments de la Protection civile sont intervenus, pour prodiguer des soins de première urgence à six (06) personnes asphyxiées par le monoxyde de carbone (Co) émanant d'appareils de chauffage de leur domicile dans les wilayas de Médéa et de Annaba sachant que les victimes se trouvent dans "un état satisfaisant", précise la même source.

L’intervention des secours a, par ailleurs, permis l’extinction de 4 incendies urbains et divers à travers les wilayas de Tébessa, Tipaza , Sétif et Médéa, l’incendie le plus important ayant été enregistré à Tipaza dans une baraque au domaine Temmar Ali, dans la daïra de Ahmer El Ain et ayant, néanmoins, causé le décès d'un jeune homme de 27 ans et de graves brulures à une autre personne, ajoute-t-on.

S'agissant, enfin, des activités de lutte contre la propagation de la Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué 21 opérations de sensibilisation à travers 2 wilayas (15 communes), portant sur la sensibilisation des citoyens sur la nécessité du respect du confinement et de la distanciation physique, est-il ajouté.

En outre, 54 autres opérations de désinfection générale ont été effectuées dans 7 wilayas (28 communes), ciblant l’ensembles des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, sachant que pour les deux opérations, 150 agents, tous grades confondus, 24 ambulances et 27 engins ont été mobilisés.

Ceci, en plus de la mise en place d’un site d’hébergement destiné au confinement des citoyens rapatriés dans la wilaya de Blida, conclut la DGPC.