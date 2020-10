Bac 2020: Seddiki obtient la meilleure moyenne avec 19.20

La situation engendrée par la pandémie de la Covid-19, notamment dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement, n'a pas empêché Abdessamad Seddiki du lycée "Abdallah Benaissa" de Hennaya (Tlemcen), d'obtenir la meilleure moyenne nationale à l’examen du baccalauréat avec 19.20, et de décrocher le bac avec brio, filière techniques mathématiques.

C'est avec méthode et un grand sérieux que le jeune Abdessamad, 18 ans, a entamé la préparation pour passer l'examen national du baccalauréat depuis le début de l’année scolaire, même si, a-t-il avoué à l’APS, la situation engendrée par le coronavirus a "quelque peu perturbé" son travail mais non son acharnement et sa ténacité à réussir.

Il reconnait que c'est aussi grâce au soutien de ses professeurs et de ses proches qu'il a réussi à aller jusqu'au bout de son rêve, celui d'avoir une des meilleures moyennes.

"Je me doutais que j'allais avoir une bonne moyenne, mais, je ne m'attendait pas à avoir la meilleure à l'échelle nationale. C'est une fierté pour moi et une grande motivation pour poursuivre mes rêves", a déclaré Abdessamad avec grande émotion.

Pour ses projets d'avenir, il dit vouloir s’inscrire dans une grande école de technologie, de génie électrique ou d’électronique ou toute autre discipline ayant trait à la technologie, sa filière de prédilection.

La dernière réussite de Abdessamad n'est en fait que le couronnement d'un cursus scolaire des plus exemplaires. Né un 04 septembre 2002, il a été brillant durant tout son cursus scolaire, depuis le primaire à l’école "Bencharef Hocine" de Hennaya.

Le jeune lauréat avait passé le cycle primaire pour le moyen avec 9,40 sur 10 de moyenne, et le moyen vers le CEM "Bensouna Kouider" de la même ville avec 18,84 de moyenne, avant de devenir premier lauréat du baccalauréat du pays.

Serein et confiant, le jeune Abdessamad Seddiki, qui avait opté pour la filière techniques mathématiques, a tenu à exprimer sa gratitude à ceux qui ont rendu possible sa réussite, à savoir ses enseignants et les membres de sa famille.

Approchés par l'APS, des voisins de Abdessamad Seddiki du quartier "village maxime" de la ville de Hannaya, ont témoigné de son sérieux et de son humilité. "Abdessamed est un exemple de sérieux et de compétence que nos enfants doivent suivre", ont estimé certains de ses voisins.

Son père Ali, professeur de mathématiques de son état, est doublement heureux puisque le frère jumeau d’Abdessamad, en l’occurrence, Houssam Eddin, a également décroché son baccalauréat même s'il n'a pas atteint la performance de son frère, puisqu'il a obtenu une moyenne de 13.30.