Le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Afrique dépasse 1,6 million

Le nombre total de cas confirmés de COVID-19 en Afrique s'est élevé ce jeudi à 1.603.982, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Le CDC Afrique, agence de la Commission de l'Union africaine (UA) spécialisée dans la santé, a déclaré dans un communiqué que le nombre de décès liés à la pandémie s'élevait à 39.122 jeudi après-midi.

Le CDC Afrique a également indiqué que le nombre de personnes guéries de ce virus infectieux sur le continent s'élevait jusqu'à présent à 1.325.204.

L'agence continentale de contrôle et de prévention des maladies a également précisé que les pays africains les plus affectés par le COVID-19 en termes de nombres de cas positifs, comprenaient l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Egypte, l'Ethiopie et le Nigeria.

Selon les chiffres du CDC Afrique, six pays africains représentent près de 90% des nouveaux cas de COVID-19 enregistrés depuis la semaine dernière.