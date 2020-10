Journée mondiale de l'alimentation : l'ONU appelle à redoubler d'efforts pour réaliser l'objectif "zéro faim"

Les Nations Unies ont appelé vendredi à redoubler d’efforts pour réaliser l’objectif de "Faim zéro" à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation célébrée le 16 octobre de chaque année.

"Dans un monde d’abondance, c’est un grave affront que des centaines de millions de personnes se couchent chaque soir le ventre vide", a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, Ant?nio Guterres, dans un message à l'occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, célébrée cette année sous le thème "agir pour l'avenir".

Il a indiqué que l’attribution du Nobel de la paix au Programme alimentaire mondial (PAM) est une reconnaissance du droit de tous les peuples à l’alimentation et des efforts collectifs pour atteindre l’objectif "Faim zéro".

Selon les Nations Unies, quelque 130 millions de personnes pourraient se retrouver au bord de la famine d’ici à la fin de l’année.

Un chiffre qui s’ajoute aux 690 millions de personnes qui manquent déjà de nourriture.

Et dans le même temps, plus de 3 milliards de personnes ne peuvent pas se permettre une alimentation saine.

La pandémie de Covid-19 a aggravé encore plus l’insécurité alimentaire qui a atteint un niveau inégalé depuis des décennies, alerte l'organisation.

"Nous devons redoubler d’efforts pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD)", a déclaré M. Guterres. Parmi les 17 ODD à réaliser avant 2030, le second consiste à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable.

"Cela signifie un avenir où chaque personne, partout, aura accès à l’alimentation dont elle a besoin", a souligné le Secrétaire général.

Le SG de l’ONU convoquera l’année prochaine un sommet sur les systèmes alimentaires.

"Nous devons rendre les systèmes alimentaires plus résistants à la volatilité et aux chocs climatiques.

Nous devons garantir une alimentation durable et saine pour toutes et tous et réduire au minimum le gaspillage de nourriture.

Et nous avons besoin de systèmes alimentaires qui offrent des moyens de subsistance décents et sûrs aux travailleurs", a précisé M. Guterres.

Pour l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui célèbre ce vendredi 16 octobre, son 75e anniversaire, l'augmentation constante de la faim depuis 2014, conjuguée à la hausse de l'obésité, indique clairement la nécessité d'accélérer et d'intensifier les actions visant à renforcer les systèmes alimentaires et à protéger les moyens d'existence des populations.

La Journée mondiale de l'alimentation appelle également à "Cultiver, Nourrir, Préserver. Ensemble".

Aujourd'hui, seules neuf espèces de plantes assurent 66 % de la production agricole totale, alors qu'il existe au moins 30 000 plantes comestibles.

La FAO appelle à cultiver une grande diversité d'aliments pour nourrir les populations et préserver la planète.