Chanegriha : le peuple tracera une "épopée grandiose" au service de la patrie lors du référendum sur la révision de la Constitution

Le général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a souligné samedi à Blida, que le peuple tracera, à l'occasion du référendum sur le projet de révision de la Constitution, "une épopée grandiose au service de la patrie", qui sera conservée dans l'histoire et préservée au sein de la mémoire collective de toute la nation, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Nous sommes totalement convaincus que ce peuple authentique tracera, à l'occasion du référendum sur le projet de révision de la Constitution, une épopée grandiose au service de la patrie, qui sera conservée dans l'histoire et préservée au sein de la mémoire collective de toute la nation.

Cette épopée constituera une autre pierre, qui permettra à notre peuple fier de s'élever parmi les nations et les peuples, à travers sa participation massive dans ce référendum important, voire crucial", a affirmé le chef d'Etat-major de l'ANP, dans une allocution à l'occasion d'une visite de travail et d'inspection en 1ère Région militaire à Blida.

"Je tiens à indiquer également que les jeunes algériens seront au rendez-vous avec le destin, pour bâtir leur pays de leurs propres mains et tracer les repères de l'Algérie nouvelle, suivant leur volonté et leurs ambitions, comme l'ont fait les vaillants artisans de Novembre, qui ont offert à l'Algérie une fierté et une gloire éternelles", a-t-il affirmé dans une allocution prononcée lors d'une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la Région.

"Ils se tiendront aux côtés de leurs frères de l'ANP, unis et solidaires, tel un rempart solide face aux conspirateurs, qui ne parviendront jamais à souiller cette terre irriguée du sang des glorieux Chouhada", a ajouté le chef d'Etat-major de l'ANP.

Le général de Corps d'Armée a ensuite présidé une réunion de travail à laquelle ont pris part les directeurs régionaux, les responsables des services de sécurité et les Commandants des Secteurs opérationnels au cours de laquelle il a suivi un exposé global, présenté par le Commandant de la 1ère Région militaire sur la situation générale dans le territoire de compétence, ajoute le communiqué.

Par la suite, le chef d'Etat-major de l'ANP a procédé à l'inauguration officielle de l'Ecole d'Application de l'Arme de Reconnaissance à Chlef, où il a tenu une réunion avec les cadres et les personnels, lors de laquelle il les a exhortés sur "la nécessité d'intensifier le travail avec assiduité et rigueur, pour améliorer davantage la qualité de la formation et l'élever au rang de l'excellence, afin d'atteindre les résultats escomptés".

"Au regard de l'extrême importance qu'accorde le Haut Commandement de l'ANP à l'Arme de Reconnaissance, j'appelle tous les responsables concernés, au niveau de cette nouvelle Ecole, à l'effet d'intensifier le travail avec assiduité et rigueur, pour améliorer la qualité de la formation, et l'élever au rang de l'excellence, afin d'atteindre les résultats escomptés et ancrer un mode d'enseignement et de formation disciplinaire, mental et moral, que nous voulons être un exemple à suivre à l'avenir, considérant que vous constituez le noyau de ce processus de formation clairvoyant", a-t-il fait savoir.

Le général de Corps d'Armée a relevé que "cela aura également un impact positif sur le développement de la performance de notre Corps de Bataille.

Je vous exhorte également, en cette occasion, à inciter les élèves et les stagiaires en vue de persévérer dans le travail, la lecture, la quête du savoir et la détermination afin d'atteindre les attentes et réaliser l'impossible, tout en faisant preuve de bonnes vertus".

Dans le cadre des visites d'inspection aux différentes Régions militaires, et parallèlement au lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, le général de Corps d'Armée a effectué ce samedi une visite de travail et d'inspection en 1ère Région militaire à Blida.

Après la cérémonie d'accueil, le général de Corps d'Armée Chanegriha a observé, à l'entrée du siège du Commandement de la Région, en compagnie du Général-major Sidane Ali, Commandant de la 1ère Région militaire, un moment de recueillement à la mémoire du Chahid "M'Hamed Bougara", dont le siège du Commandement de la Région porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire et à celle de nos valeureux Chouhada.

Le général de Corps d'Armée a, également, inspecté les infrastructures et les locaux pédagogiques de l'Ecole d'Application de l'Arme de Reconnaissance à Chlef, conclut le communiqué.