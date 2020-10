Journée nationale de l'émigration : Djerad se recueille à la mémoire des martyrs à Djelfa

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s'est recueilli samedi, au cimetière des chouhada de Djelfa, à la mémoire des martyrs de la Guerre de libération nationale, à l’occasion de la Journée nationale de l'émigration, marquant le 59e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961.

Le Premier ministre a procédé, à cette occasion, à la pose d’une gerbe de fleurs, au cimetière des martyrs de Djelfa, avant la lecture de la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des chouhada de la Révolution, en compagnie du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, et du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, outre les autorités locales et la famille révolutionnaire.

Le Premier ministre a entamé, dans la matinée, une visite de travail dans la wilaya, durant laquelle il a procédera à l’inauguration et à l'inspection de nombreux projets, dont la pose de la première pierre de réalisation d’un centre anti cancer (CAC) au chef lieu de wilaya.