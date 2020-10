Chine : Ouverture du Sommet mondial des jeunes scientifiques

Le Sommet mondial des jeunes scientifiques (WYSS) 2020 s'est ouvert dimanche dans la ville de Wenzhou, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine.

Le sommet, le deuxième depuis son inauguration l'an dernier, a pour thème "Faire converger les talents du monde, créer un avenir meilleur".

L'événement de cette année attire des scientifiques, des entrepreneurs, des investisseurs et des artistes de plus de 100 pays, régions et organisations internationales, dont environ 70% sont de jeunes scientifiques âgés de moins de 45 ans.

Dans un discours vidéo prononcé lors de la cérémonie d'ouverture du sommet, Wan Gang, président de l'Association chinoise des sciences et technologies (CAST), a appelé les jeunes scientifiques à s'engager à innover et à établir un consensus pour construire un réseau mondial d'innovation.

Le WYSS est un événement universitaire organisé une fois par an pour les jeunes talents du monde entier.

Il est parrainé conjointement par la CAST et le gouvernement provincial du Zhejiang.

Plus de 800 invités ont assisté au premier WYSS en octobre de l'année dernière.

(APS)