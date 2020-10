Complexe sidérurgique "Tosyali d’Oran : exportation de 18.400 tonnes de produits vers le Canada

Le complexe sidérurgique "Tosyali" de Bettioua (Oran) a exporté 18.000 tonnes de rond à béton et 400 autres tonnes de fils de fer vers le Canada, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication de ce complexe.

L'opération d'exportation de différents produits du complexe sidérurgique, la septième du genre cette année, a été effectuée le week-end dernier à partir du port de Mostaganem vers les ports de d'Oshowa et de Sural au Canada, a-t-on indiqué.

En novembre, il est prévu l’exportation de 5.000 tonnes de fils de fer vers la Roumanie, troisième opération de ce genre de produits de ce complexe vers ce pays, ainsi qu'une autre exportation de rond à béton vers le Sénégal depuis le même port, a-t-on annoncé.

Pour rappel, le complexe "Tosyali" a exporté, cette année, plus de 49 000 tonnes de rond à béton vers la Grande Bretagne, le Canada et les USA, environ 3 000 tonnes de tubes de fer vers l'Angola et 3 000 tonnes de fils de fer vers le Sénégal. APS