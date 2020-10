Ouargla : Sonatrach contribue à la création d’un incubateur universitaire

La Sonatrach a contribué, dimanche, en compagnie de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (Anvredet), à la création d’un incubateur universitaire pour les startups au niveau de l’université "Kasdi Merbah" de Ouargla.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, Sonatrach a indiqué : "afin de renforcer et de valoriser son rôle en tant que partenaire économique et opérateur social, la Sonatrach a contribué, en compagnie de (l’Anvredet), à la création d’un incubateur universitaire pour les startups au niveau de l’université "Kasdi Merbah".

Ce projet vise à valoriser les recherches scientifiques et les différents travaux d’innovation et à les concrétiser, à travers l’accompagnement des porteurs de projets innovateurs pour la création de startups et de PME, a ajouté la même source.

"Sonatrach dispose d’une vision pour accompagner les startups, en leur ouvrant le champ et en leur offrant la chance de chercher et de développer ensemble leurs projets", a déclaré le Président Directeur Général du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar.