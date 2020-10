Nécessité de doter la société civile de mécanismes juridiques et réglementaires et de sa structuration

Le conseiller auprès du président de la République chargé du Mouvement associatif et de la Communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane a insisté, dimanche soir à El Bayadh, sur la nécessité de doter la société civile de mécanismes juridiques et réglementaires et de la structurer pour lui permettre d'assumer pleinement son rôle avec responsabilité, conscience et coordination avec les institutions de l’Etat.

"L'intérêt accordé à la société civile par le président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune est conçu comme une vision future des rôles de la société civile", a souligné M.Berramdane en abordant la place dévolue par le président de la république de la société civile en tant que "véritable partenaire" dans de nombreux domaines avec les institutions de l'Etat.

"La conviction du Président de la République d'impliquer la société civile doit être traduite dans toutes les autres institutions en mécanismes, stratégie et vision, pour faire vraiment de la société civile un partenaire des institutions de l’Etat", a-t-il ajouté dans ce sens.

Nazih Berramdane a mis également l’accent sur l’implication des associations de la communauté nationale à l’étranger et des membres de cette communauté dans les activités de la société civile.

Abordant le projet d'amendement de la Constitution, il a salué la forte contribution de la société civile et de nombreux acteurs de partis politiques, d'universitaires et d'experts à l'enrichissement et le débat avec propositions.

Il a déclaré que cette rencontre consultative vise à collecter des propositions du mouvement associatif, leurs expériences, leurs préoccupations et propositions pour construire une vision et stratégie future de la société civile et son mode d’encadrement, pour une relation de confiance entre la société civile et les institutions de l’Etat.