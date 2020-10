Présidentielle en Guinée : le taux de participation estimé à plus de 75%

Le taux de participation des citoyens à l'élection présidentielle de dimanche est estimé à plus de 75%, a indiqué Mamadi 3 Kaba, porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Après la fermeture de tous les bureaux de vote aux environs de 18H00 GMT, la phase de dépouillement se poursuit toujours sur place et dans les bureaux de centralisation des résultats du scrutin électoral.

Durant cette phase, les votes des citoyens seront comptés et notifiés dans les procès-verbaux dont une copie sera envoyée au site central de la CENI, une copie destinée aux partis politiques, une copie à afficher au bureau de vote, pour informer les citoyens inscrits dans de la circonscription électorale.

Selon M. Kaba, le vote s'est globalement déroulé sans incident majeur ni anomalie, avec une large mobilisation des électeurs dans les circonscriptions électorales.

Mamady 3 Kaba a précisé que plus de 11.000 observateurs électoraux nationaux et internationaux, dont ceux de l'Union Africaine et de la CEDEAO, ont été déployés à Conakry ainsi que dans les différentes régions de la Guinée.

D'après la loi électorale, la CENI dispose de 72 heures pour la publication des résultats provisoires, après la réception du dernier procès-verbal en provenance des 38 Commissions administratives de centralisation des votes (CACV).

Plus de 5 millions d'électeurs sont inscrits pour voter dans environ 15.000 bureaux de vote.

Au total, 12 candidats dont 2 femmes sont en compétition pour cette élection présidentielle du 18 octobre.